Львы и пумы в ЮАР переболели тяжелыми формами коронавируса
В столице Южно-Африканской Республики Претории живущие в зоопарке львы и пумы переболели во время пандемии тяжелыми формами коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Отмечается, что животные заразились от работников зоопарка, у которых заболевание протекало бессимптомно.
По мнению ученых, животные могут стать резервуаром для появления новых штаммов коронавируса.
В докладе Университета Претории указывается, что дикие кошки переболели во время первой и третьей волн пандемии. Ранее коронавирус начал распространяться среди леопардов в Индии.
Исследователи также выяснили, что вирус может распространиться среди хорьков, овец и человекообразных обезьян — шимпанзе, горилл, орангутангов. Известно и о случаях заболевания среди домашних кошек и собак.