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Здоровье
19 января 2022  13:11

Львы и пумы в ЮАР переболели тяжелыми формами коронавируса

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В столице Южно-Африканской Республики Претории живущие в зоопарке львы и пумы переболели во время пандемии тяжелыми формами коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что животные заразились от работников зоопарка, у которых заболевание протекало бессимптомно. 

По мнению ученых, животные могут стать резервуаром для появления новых штаммов коронавируса.

В докладе Университета Претории указывается, что дикие кошки переболели во время первой и третьей волн пандемии. Ранее коронавирус начал распространяться среди леопардов в Индии.

Исследователи также выяснили, что вирус может распространиться среди хорьков, овец и человекообразных обезьян — шимпанзе, горилл, орангутангов. Известно и о случаях заболевания среди домашних кошек и собак. 

#животные #коронавирус #юар
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