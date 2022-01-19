Львы и пумы в ЮАР переболели тяжелыми формами коронавируса

В столице Южно-Африканской Республики Претории живущие в зоопарке львы и пумы переболели во время пандемии тяжелыми формами коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что животные заразились от работников зоопарка, у которых заболевание протекало бессимптомно.

По мнению ученых, животные могут стать резервуаром для появления новых штаммов коронавируса.

В докладе Университета Претории указывается, что дикие кошки переболели во время первой и третьей волн пандемии. Ранее коронавирус начал распространяться среди леопардов в Индии.

Исследователи также выяснили, что вирус может распространиться среди хорьков, овец и человекообразных обезьян — шимпанзе, горилл, орангутангов. Известно и о случаях заболевания среди домашних кошек и собак.