Львова-Белова: В новых регионах России скоро откроются четыре подростковых центра

На территориях новых регионов России в ближайшее время планируется открыть четыре подростковых центра. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время посещения Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» в Казани.

«Совсем скоро мы откроем еще четыре подростковых пространства. Хочется верить, что как только военные действия стихнут, эти подростковые пространства будут соответствовать всем современным стандартам», – сказала детский омбудсмен.

Львова-Белова уточнила, что в настоящее время подростковые центры работают в Мариуполе и Харцызске, а откроются в Луганске, Запорожье, Мелитополе и Геническе.

«Эти два подростковых пространства, конечно, не совсем соответствуют тем, которые открыты, так скажем, на мирной площадке. Сейчас мы просто находим сохранившиеся помещения, оперативно обустраиваем, чтобы подросткам было куда прийти и получить психологическую и юридическую помощь, да и материальную тоже», – отметила она.

Детский омбудсмен добавила, что сейчас подростковые центры там выполняют в том числе гуманитарную функцию для детей. «Потому что если мы говорим про Мариуполь, то оказывается, что подростки там не имеют даже верхней теплой хорошей одежды», – заключила она.