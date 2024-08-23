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Лут в Казани: В Татарстане можно разместить биотехнологический кластер
Биотехнологический кластер по производству органических аминокислот и витаминов может быть размещен в Татарстане. Об этом журналистам сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на первом Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле-2024» в Казани.
«Сегодня прошла встреча с "Татнефтью", на которой обсудили перспективы развития биотехнологий в Татарстане. Считаем, что в республике можно разместить большой биотехнологический кластер по производству всех необходимых России органических аминокислот, витаминов. Здесь много направлений, которые можно реализовывать», – сказала глава Минсельхоза.
Лут подчеркнула, что в новом национальном проекте по технологической обеспеченности и продовольственной безопасности будет два базовых направления – селекция и генетика, а также биотехнологии.
Министр также напомнила, что в России планируют достичь не менее 75% обеспеченности семенами отечественной селекции к 2030 году.
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