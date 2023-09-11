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Руc Тат
Политика 11 сентября 2023 20:35

Лула да Силва сменил мнение по поводу возможности ареста Путина в Бразилии

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вопрос о возможности ареста Президента России Владимира Путина на саммите G20 в 2024 году будет рассматривать суд страны, сообщает Reuters.

Ранее бразильский лидер заявлял, что Путину не грозит арест, если он прибудет на саммит Двадцатки, даже несмотря на наличие ордера МУС.

«Если Путин решит присоединиться (в следующем году к саммиту), принятие решения (о возможном аресте) находится в полномочиях судебной власти, а не моего правительства», — объяснил сегодня Лула да Силва.

В то же время он поставил под сомнение членство Бразилии в Международном уголовном суде, отметив, что ни Россия, ни КНР не подпадают под его юрисдикцию.

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#Бразилия #Владимир Путин
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