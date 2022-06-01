Лукоянов: «Салават Юлаев» мной интересовался, но «Ак Барс» для меня в приоритете

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов в интервью «Татар-информу» рассказал, что до подписания нового контракта с казанским клубом им интересовался уфимский «Салават Юлаев» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

«Действительно были предложения. Команд много, но таких условий, как в "Ак Барсе", наверное, единицы. К тому же, Казань – это бренд, клуб является одним из самых титулованных в нашем хоккее. Поэтому все мечтают здесь играть.

А так да, 3-4 команды предлагали мне контракт. "Салават" среди них был, но мы особо не углублялись в конкретику, поскольку "Ак Барс" для меня был в приоритете. Сам я в переговоры не входил, занимался мой агент. «Автомобилист» тоже интересовался, предлагал идентичные условия контракта. Но для меня главное, чтобы мой клуб "Ак Барс" хотел меня оставить. Это дорогого стоит. Лично я разговаривал только с "Ак Барсом"», — заявил Лукоянов.

Также он раскрыл детали переговоров по новому контракту с казанским клубом и объяснил, с чем была связана задержка с подписанием нового соглашения с клубом.

«Естественно, для меня приоритетом был "Ак Барс". Я почти всю карьеру провел в Казани. Особых затруднений в переговорах не было. Небольшая задержка была связана с тем, что не могли определиться с главным тренером. Понятно, что игроков подписывают, учитывая мнение наставника – нужен ему хоккеист или нет. Поэтому не только я ждал своего контракта, все были в режиме ожидания. В общем, мы быстро договорились и меня все устроило. Поэтому не рассматривал варианты с переездом в другие города», — сказал хоккеист.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала первую часть большого интервью с Артемом Лукояновым.