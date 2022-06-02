Лукоянов: «Квартальнов хороший, не злой. Просто хочет трофей, но чего-то не хватает»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов в интервью «Татар-информу» поделился мнением о причинах вылета казанского клуба в первом раунде плей-офф.

«Безусловно, провал. Наверное, неправильно будет заявлять, что точно знаю причины. Могу лишь сказать свое мнение. В этом сезоне у нас была большая ставка на молодых игроков, которые себя в предыдущем плей-офф очень хорошо проявили. Но очень тяжело стать лидером в команде, не каждый может с этим справиться. Важно, чтобы с ними были опытные снайперы. В прошлом году у нас были Да Коста, Доус.

В общем, в этом году ставка была на молодых, но не получилось у них чуть-чуть. Наверное, неправильно перекладывать на них всю ответственность. Вроде активность была весь сезон, что-то бегали, бросали… Но не было какой-то постоянной и основательной модели игры, которая позволяла бы нам выдавать серии побед. Не было ровного движения по сезону — постоянные скачки, падения, подъемы. В итоге вышли в первом раунде на хорошего соперника», — сказал Лукоянов.

Также он заявил, что не может обвинить в чем-то бывшего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова и рассказал об особенностях характера своего бывшего наставника.

«Это неправильно будет с моей стороны обвинять в чем-то главного тренера. Наставник задает канву, как играть, а на лед выходим мы. Даже если бы и была вина Дмитрия Вячеславовича (Квартальнова), то у меня язык не повернется говорить об этом.

Я не думаю, что в "Ак Барс" могут пригласить не топ-тренеров, здесь случайных пассажиров не бывает. Все его знают как хорошего тренера. Он и в ЦСКА работал. Да, у него не получилось выиграть трофеев. Но все равно он остается одним из лучших в КХЛ. Он очень большую дорогу молодым всегда дает. Как человек он хороший. Да, порой срывается на играх, нервничает. Но его можно понять, он просто горит желанием выиграть трофей. И всегда чего-то не хватает. Плохого о нем ничего не могу сказать. Если тренер нервничает, то не надо беспокоиться об этом. Он не злой — пройдет время, он остынет и можно нормально поговорить», — заявил хоккеист нашему изданию.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала первую часть большого интервью с Артемом Лукояновым.