«Лукойл» выкупит у Леонида Федуна стадион «Спартака» за 6 млрд рублей

«Лукойл» планирует выкупить у Леонида Федуна стадион «Открытие Банк Арена» в Москве. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сумма потенциальной сделки должна составить от 90 до 100 млн долларов (5,4-6 млрд рублей).

Стоит отметить, что выкуп стадиона у прежнего владельца Федуна является частью сделки по полному переходу «Спартака» под крыло «Лукойла».

Напомним, появилась информация, что нефтяная компания будет финансировать «Спартак», возьмёт на себя управление клубом и станет основным акционером «красно-белых».

Также ранее стало известно, что бывший президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц станет новым президентом «Спартака» вместо Леонида Федуна.