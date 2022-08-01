Источник: Экс-президент РПЛ Хачатурянц сменит Леонида Федуна в роли президента «Спартака»

Бывший президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц станет новым президентом «Спартака» вместо Леонида Федуна. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Чуть позже «Чемпионат» добавил, что на кандидатуре Хачатурянца на посту главы «Спартака» настаивает лично основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов.

Отмечается, что Хачатурянц может занять пост президента «красно-белых» уже в ближайшее время.

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» последние 18 лет. В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.