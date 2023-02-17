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Лукашенко заявил Путину о беспрецедентном товарообороте России и Беларуси
Товарооборот России и Беларуси в 2022 году вышел на беспрецедентный уровень в 50 млрд долларов. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в подмосковном Ново-Огареве, передает РИА Новости.
Кроме того, Лукашенко высказал мнение, что странам Запада не удалось «зажать» Россию и Беларусь, импортозамещение продолжает развиваться.
Помимо этого, он заверил, что Минск в 2022 году выполнил все договоренности с Москвой в сфере обороны и безопасности.
«<…> белорусская сторона на 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал, что в ходе встречи состоится «обстоятельная беседа».
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