Лукашенко заявил Путину о беспрецедентном товарообороте России и Беларуси

Товарооборот России и Беларуси в 2022 году вышел на беспрецедентный уровень в 50 млрд долларов. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в подмосковном Ново-Огареве, передает РИА Новости.

Кроме того, Лукашенко высказал мнение, что странам Запада не удалось «зажать» Россию и Беларусь, импортозамещение продолжает развиваться.

Помимо этого, он заверил, что Минск в 2022 году выполнил все договоренности с Москвой в сфере обороны и безопасности.

«<…> белорусская сторона на 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал, что в ходе встречи состоится «обстоятельная беседа».