Лукашенко заявил о невозможности войны на территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Война на территории Беларуси сейчас невозможна, а власти страны не угрожают ни одному другому государству. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«<…> как Президент и Главнокомандующий хочу вас заверить: мы не хотим воевать и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет. Потому что это невозможно», — сказал Лукашенко, обращаясь к согражданам на форуме, посвященном Дню народного единства (отмечается в этой стране 17 сентября — прим. Т-и).

Вместе с тем политик обратился к образам Великой Отечественной войны и заверил, что, если «что-то случится», все граждане страны «станут Брестской крепостью». «Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю <…>», — добавил он.

При этом Лукашенко счел белорусов «самой миролюбивой нацией» на Земле. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — [частная военная компания] „Вагнер“ и так далее — мы не размахиваем и никому не угрожаем», — сказал он, подчеркнуто адресуясь к гражданам не только РБ, но и соседних государств.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министерства внутренних дел Польши и стран Балтии потребовали от Лукашенко выдворить ЧВК «Вагнер».