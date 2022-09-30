Лукашенко объяснил, как достичь мира на Украине за несколько дней

Установить мир на территории Украины можно в течение нескольких дней, если европейцы искренне этого захотят, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир», — цитирует его ТАСС. Конфликт между братскими народами — это огромная трагедия и прямое следствие стратегических интриг и глупости, прежде всего, западных политиков, добавил он.

Ранее американский обозреватель Харлан Ульман высказал мнение, что если Украина хочет выжить и остаться при этом независимым государством, ей необходимо сложить оружие и вернуться к переговорам.