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Политика
30 сентября 2022  12:10

Лукашенко объяснил, как достичь мира на Украине за несколько дней

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Установить мир на территории Украины можно в течение нескольких дней, если европейцы искренне этого захотят, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир», — цитирует его ТАСС. Конфликт между братскими народами — это огромная трагедия и прямое следствие стратегических интриг и глупости, прежде всего, западных политиков, добавил он.

Ранее американский обозреватель  Харлан Ульман высказал мнение, что если Украина хочет выжить и остаться при этом независимым государством, ей необходимо сложить оружие и вернуться к переговорам. 

#Беларусь #Александр Лукашенко #политика
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