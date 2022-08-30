В США назвали единственный путь для выживания Украины

Если Украина хочет выжить и остаться при этом независимым государством, ей необходимо прекратить боевые действия и перейти к переговорам. Таким мнением в статье для The Hill поделился обозреватель Харлан Ульман, сообщает РИА Новости.

«Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях», — подчеркнул автор.

Ульман считает, что обоих президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского — необходимо убедить в том, что поиск решения в «их личных интересах». Однако, добавил он, если Президент России может согласиться с таким вариантом, то украинский лидер вряд ли.

Автор добавил, что в преддверии зимы отношения России и НАТО во многом определят поставки энергоносителей. Это, в свою очередь, может быстро пошатнуть единство и последовательность Запада в помощи Украине. В особенности это будет заметно, если боевые действия обострятся либо, наоборот, если ситуация зайдет в тупик.