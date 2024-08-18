Лукашенко заявил, что готовит белорусов к своему уходу с президентского поста

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готовит жителей страны к своему будущему уходу с поста главы государства. Он поделился этой информацией в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Все считают так: „Тридцать лет — это много, с ума сойти. Это единицы — люди, которые работают 30 лет [главой государства]“. И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому (к уходу с поста Президента Беларуси — прим. Т-и) людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал», — пояснил политик (цитата по ТАСС).

Кроме того, по мнению Лукашенко, жители страны настолько привыкли к тому, что он возглавляет Беларусь, что забыли — Президент смертен, как и все люди.

«Это (подобное ощущение — прим. Т-и) неправильно, это неправильно, потому что он смертен. Он уходит когда-то, уйдет и так далее, и надо понимать, что придет другой человек», — добавил белорусский лидер.

Помимо этого, Лукашенко подчеркнул, что Конституция Беларуси выстроена под перемены, а сам он является «сторонником не революционных, а эволюционных перемен».