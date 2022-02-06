Лукашенко предположил, что через 15 лет Украина войдет в Союзное государство

Украина может войти в Союзное государство через 15 лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», сообщает РИА Новости.

Кадры с его высказыванием были показаны в эфире телеканала «Россия −1» и на платформе «Смотрим».

«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — заявил Лукашенко.

Ранее ИА «Татар-информ собщало, что Лукашенко рассказал, почему невозможна война на Украине и в Европе.