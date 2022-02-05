Лукашенко рассказал, почему невозможна война на Украине и в Европе

Запад осознает бесперспективность противостояния ОДКБ, поэтому война на Украине и в Европе невозможна. Таким мнением в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым для канала «Соловьев Live» поделился Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко полагает, что сейчас ни одна из стран не заинтересована в войне, которая означает отказ от мирной жизни и тяготы, подобные тем, которые пришлось пережить Белоруссии и другим странам в период Второй мировой.

Он напомнил, что в период массовых беспорядков в Казахстане ОДКБ быстро приняла решение об оказании помощи РК. Был оперативно развернут миротворческий контингент, который при необходимости можно было бы увеличить.

«ОДКБ что показало? Когда они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша», — добавил Лукашенко, отметив, что Западу «лучше не трогать» ОДКБ.

Это же относится и к Украине. «Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», — заявил Президент Белоруссии.