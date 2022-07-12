Лукашенко: Запад разрабатывает планы нападения на Россию через Украину и Беларусь

Запад готовит планы нападения на Россию через Украину и Белоруссию, полагает белорусский лидер Александр Лукашенко. Он отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с Президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара ... — через Украину и через Беларусь», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, что во время телефонного разговора президенты государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также совместные шаги в ответ на незаконные ограничения Литвы, касающиеся транзита в Калининград.