Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги в ответ на незаконные ограничения Литвы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепление российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, лидеры двух стран изучили возможные совместные шаги, которые могут быть предприняты в ответ на незаконные ограничения Литвы, касающиеся запрета на транзит грузов в Калининградскую область.

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества, говорится в сообщении. — Условлено оставаться в тесном контакте».