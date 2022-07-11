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Официальная хроника
11 июля 2022  12:42

Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги в ответ на незаконные ограничения Литвы

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепление российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, лидеры двух стран изучили возможные совместные шаги, которые могут быть предприняты в ответ на незаконные ограничения Литвы, касающиеся запрета на транзит грузов в Калининградскую область.

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества, говорится в сообщении. — Условлено оставаться в тесном контакте».

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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