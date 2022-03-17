Лукашенко: Запад не сможет втянуть Минск в конфликт на Украине

Западным странам не удастся втянуть Минск в конфликт на территории Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью японскому телеканалу TBS.

«Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Во время переговоров с Лукашенко 11 марта Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия и Беларусь пройдут через все трудности, связанные с ограничениями со стороны Запада.