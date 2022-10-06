«За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня»: Лукашенко заморозил цены в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в стране с 6 октября. Он провел совещание с экономическим блоком Правительства страны и двумя палатами парламента, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

«За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также выразил недоумение из-за увеличения стоимости товаров, произведенных внутри страны. «Лес как был, так и остался на территории Беларуси. Молоко, мясо и прочее яйцо как производили здесь в прошлом году, так и производим в этом», — констатировал он и раскритиковал деятельность «дилеров-шмилеров».

Ранее стало известно, что Россия выделит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов на реализацию проектов по импортозамещению.