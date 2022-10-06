Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов на импортозамещение

Беларусь получит от России кредит в 1,5 млрд долларов (89,1 млрд рублей) на проекты по импортозамещению. Об этом рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время II Каспийского экономического форума в Москве, передает РИА Новости.

«Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и, в принципе, все параметры соглашения согласованы. На 1,5 млрд долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», — сказал он.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко в сентябре заметил, что соседняя страна остается надежнейшим российским партнером.