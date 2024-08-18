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Политика 18 августа 2024 22:04

Лукашенко уверен, что Украина денацифицирована

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На украине практически не осталось оголтелых нацистов. А те, что есть, уже потеряли свою популярность, заявил в интервью каналу «Россия-1» Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Также более 70% жителей страны ненавидят Президента Владимира Зеленского, добавил он.

«Нет там уже этих нациков. Денацифицирована Украина, — подчеркнул Лукашенко, — Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал он.

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#Александр Лукашенко #Владимир Зеленский #Украина
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