Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лукашенко уверен, что Украина денацифицирована
На украине практически не осталось оголтелых нацистов. А те, что есть, уже потеряли свою популярность, заявил в интервью каналу «Россия-1» Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Также более 70% жителей страны ненавидят Президента Владимира Зеленского, добавил он.
«Нет там уже этих нациков. Денацифицирована Украина, — подчеркнул Лукашенко, — Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»