Лукашенко уверен, что Украина денацифицирована

На украине практически не осталось оголтелых нацистов. А те, что есть, уже потеряли свою популярность, заявил в интервью каналу «Россия-1» Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Также более 70% жителей страны ненавидят Президента Владимира Зеленского, добавил он.

«Нет там уже этих нациков. Денацифицирована Украина, — подчеркнул Лукашенко, — Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал он.