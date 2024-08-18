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Лукашенко об ответе на размещение ВСУ: Граница заминирована как никогда
Вооруженные силы Украины разместили у границы с Белоруссией 120 тысяч военных. Минску пришлось принимать ответные меры, рассказал телеканалу «Россия 1» Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Граница заминирована как никогда», — отметил он и добавил, что республика тоже разместила свои силы вдоль границы.
По словам Лукашенко, воздушное пространство на юго-востоке Белоруссии постоянно нарушают украинские беспилотники. Их засекли ПВО, все цели были уничтожены. «Но это уже вторжение на нашу территорию», — подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что Минск вынужден принимать ответные меры, чтобы обезопасить страну. Так, к примеру, российские ракетные комплексы «Искандер», размещенные на территории республики, подготовлены к возможному нанесению ударов тактическим ядерным оружием и оснащены ракетами с ядерными боеголовками.
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