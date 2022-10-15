Лукашенко: Урегулирование на Украине возможно за неделю

Достичь перемирия на Украине можно за неделю, но для этого необходимо согласие властей Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу NBC.

«Всё зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», — поделился политик своим видением ситуации.

При этом Лукашенко предложил приступить к решению вопроса о том, кто именно виноват в начале конфликта, уже после достижения перемирия.

«Мы знаем, что плохо. Война — это всегда плохо. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой и [все] ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. <…> Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват», — сказал он.

Президент Беларуси также заверил, что Россия не просила его страну участвовать в военном конфликте. По его словам, участие возглавляемого им государства в конфликте ограничивается помощью беженцам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Беларусь прибыли первые эшелоны с военными РФ из состава совместной группировки войск.