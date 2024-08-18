Лукашенко упомянул украинские беспилотники, долетавшие до Татарстана

Украинские беспилотники регулярно нарушают границу Беларуси на востоке страны. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Они (украинские дроны — прим. Т-и) постоянно нарушают восточную часть нашей границы, если они летят там в Питер, туда дальше», — заметил политик.

«Некоторые беспилотники, собранные в Украине, летают 3−5 тыс. километров, долетали же до Татарстана. Они цепляли нашу границу», — добавил Лукашенко.

Последний раз о попытке Украины атаковать объекты на территории Татарстана с помощью БПЛА сообщалось в конце мая этого года.