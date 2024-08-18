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Лукашенко упомянул украинские беспилотники, долетавшие до Татарстана
Украинские беспилотники регулярно нарушают границу Беларуси на востоке страны. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
«Они (украинские дроны — прим. Т-и) постоянно нарушают восточную часть нашей границы, если они летят там в Питер, туда дальше», — заметил политик.
«Некоторые беспилотники, собранные в Украине, летают 3−5 тыс. километров, долетали же до Татарстана. Они цепляли нашу границу», — добавил Лукашенко.
Последний раз о попытке Украины атаковать объекты на территории Татарстана с помощью БПЛА сообщалось в конце мая этого года.
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