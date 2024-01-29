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Лукашенко: Россия идет в авангарде многополярного мира, поэтому и страдает больше
Россия находится на переднем крае борьбы за многополярный мир, поэтому испытывает из-за этого большую нагрузку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.
«В авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет. И страдает больше, чем кто-либо. Причиной всего этого – и хуситы, и Ближний Восток, и в Южно-Китайском море с Тайванем проблемы – это всё от того, что грядет многополярный мир. Как говорил министр иностранных дел России [Сергей Лавров], этого не хочется монополистам, вот и разными методами пытаются удержать однополярный мир. Разными методами – дошли до вооруженных конфликтов», – сказал Лукашенко.
На международном форуме «Примаковские чтения» заявил глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что развернувшаяся в мире борьба за многополярный мир затянется на «длительную историческую эпоху», так как Запад и США сопротивляются такой смене миропорядка.
Ранее Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», заявил, что глобальная экономика переходит к многополярной модели, в основе которой лежит значение каждой отдельной страны, ее умение адаптироваться под соответствующие необратимые процессы и отстаивать свой суверенитет в различных сферах.
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