Лавров: Борьба за многополярный мир займет «длительную историческую эпоху»

Развернувшаяся в мире борьба за многополярный мир затянется на «длительную историческую эпоху», так как Запад и США сопротивляются такой смене миропорядка. Об этом на международном форуме «Примаковские чтения» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Ясно, что основная причина продолжающейся разбалансировки международной системы заключается в нежелании западного большинства принять многополярные реалии и отказаться от своих гегемонистских устремлений», – подчеркнул он.

Однако расклад сил меняется не в его пользу, поэтому Запад и США пытаются напористо удержать свое доминирующее положение, к которому привыкли за несколько веков. Для утверждения многополярного мира как общепризнанной основы для работы международного сообщества потребуется «длительная историческая эпоха», уверен Лавров.

«Борьба идет за то, чтобы ускорить эти процессы, <…> с другой стороны (Запада и США – прим. Т-и) – чтобы их максимально замедлить, максимально продлить свое привилегированное существование», - заметил он.

Министр отметил, что НАТО и их союзники не стесняется в средствах для достижения целей, накладывая руку на территории по всему миру.

«Когда ему нужно дестабилизировать те или иные рынки или, наоборот, положить руку на природные богатства какой-нибудь страны, без зазрения совести зоной жизненных интересов объявляются территории в десятках тысяч миль от американских берегов – будь то Югославия, будь то Ирак, будь то Ливия, будь то Сирия или будь то 20-летняя, бездарное, совершенно бессмысленное сидение в Афганистане, закончившееся весьма и весьма плачевно для натовцев», - заявил Сергей Лавров.