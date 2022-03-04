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Политика
4 марта 2022  13:28

Лукашенко рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным об Украине и санкциях

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том,что у него состоялся двухчасовой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались западные санкции и ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС. 

Глава республики обратил внимание, что против Белоруссии  развязана серьезная гибридная война, которая несет за собой не меньшие последствия, чем конфликт с Украиной. 

«Конфликт на Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, – это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили», – сказал Лукашенко, выступая на церемонии подписания референдума.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

 

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #Украина
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