Лукашенко рассказал, как США угрожали Белоруссии войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об угрозах чиновника из США. По словам лидера страны, он вел переписку с высокопоставленным представителем из Вашингтона.



«Они нас пугали тем, что "если вы не дай бог поможете России и зайдете в Украину, если вы там чего-то что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну". Я им написал "попробуйте" по поводу войны. А по поводу санкций (это важно): "Мы же верующие люди". Не буду говорить об ответе», – приводит слова Лукашенко белорусское агентство БЕЛТА.

Ранее он заявил о том, что западные государства готовы к переговорам с Россией по Украине. По его словам, Запад в данном случае может устроить и «ничья».