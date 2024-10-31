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Лукашенко заявил о готовности Запада договариваться по Украине на «ничью»
Государства Запада изменили свою позицию по конфликту на Украине и готовы договариваться «на ничью». Об этом сообщил Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской конференции по евразийской безопасности.
«Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться по Украине. Возможно, быть "ничьей", если сегодня», – приводит слова главы государства белорусское агентство БЕЛТА.
По словам политика, необходимость начала мирных переговоров понимают все, кроме украинского лидера Владимира Зеленского. Лукашенко считает, что у него «взыграли амбиции».
Он добавил, что Белоруссия должна принимать участие в урегулировании ситуации на Украине. По его словам, для Минска это вопрос собственной безопасности.
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