Лукашенко заявил о готовности Запада договариваться по Украине на «ничью»

Государства Запада изменили свою позицию по конфликту на Украине и готовы договариваться «на ничью». Об этом сообщил Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской конференции по евразийской безопасности.

«Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться по Украине. Возможно, быть "ничьей", если сегодня», – приводит слова главы государства белорусское агентство БЕЛТА.

По словам политика, необходимость начала мирных переговоров понимают все, кроме украинского лидера Владимира Зеленского. Лукашенко считает, что у него «взыграли амбиции».

Он добавил, что Белоруссия должна принимать участие в урегулировании ситуации на Украине. По его словам, для Минска это вопрос собственной безопасности.