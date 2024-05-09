Россия и Беларусь синхронизируют ядерные учения

Беларусь примет участие во втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом журналистам рассказал Президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и Президент Беларуси [Александр Лукашенко] об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения», — сказал глава государства.

Он отметил, что учения проводятся регулярно — в этот раз они организованы в три этапа, на втором к российским силам подключатся белорусские коллеги.

О синхронизации учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия сообщил и Александр Лукашенко. По его словам, генштабы двух стран приступили к исполнению поручения.

«Владимир Владимирович правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. В России, наверное, десятки были, поэтому мы синхронизировались», — сказал белорусский лидер.