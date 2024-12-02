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Лукашенко предложил новому министру культуры «или умереть, или навести порядок»
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Происходящее в белорусском кинематографе – просто позорище. Такое мнение выразил Президент страны Александр Лукашенко.
Сегодня он назначил новым главой Минкульта республики Руслана Чернецкого.
«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», – обратился к нему Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.
Ранее Лукашенко прокомментировал утверждения о наличии диктатуры в Белоруссии.
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