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Политика 2 декабря 2024 14:47

Лукашенко предложил новому министру культуры «или умереть, или навести порядок»

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Происходящее в белорусском кинематографе – просто позорище. Такое мнение выразил Президент страны Александр Лукашенко.

Сегодня он назначил новым главой Минкульта республики Руслана Чернецкого.

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», – обратился к нему Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.

Ранее Лукашенко прокомментировал утверждения о наличии диктатуры в Белоруссии.

#Александр Лукашенко #культура #Белоруссия
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