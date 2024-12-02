Лукашенко предложил новому министру культуры «или умереть, или навести порядок»

Происходящее в белорусском кинематографе – просто позорище. Такое мнение выразил Президент страны Александр Лукашенко.

Сегодня он назначил новым главой Минкульта республики Руслана Чернецкого.

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», – обратился к нему Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.

Ранее Лукашенко прокомментировал утверждения о наличии диктатуры в Белоруссии.