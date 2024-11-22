Лукашенко о диктатуре в Белоруссии: «Это америкосы придумали»

Александр Лукашенко

фото: официальный сайт Президента Белоруссии

В Белоруссии нет и не может быть диктатуры. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов республики.

«Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь. Никакой диктатуры в стране нет и быть не может. Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. А какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор!» – приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

По его мнению, главный успех государства состоит в том, что Белоруссия не отказалась от своего наследия, а также переняла и сохранила опыт и достижения эпохи СССР.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заподозрил белорусских студентов в троллинге после предложения прочитать лекцию в одном из вузов страны.