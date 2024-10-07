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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения: Президенту России исполнилось 72 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения.
В своем поздравлении, опубликованном на сайте белорусского лидера, Лукашенко отметил, что Путин глубоко понимает историческую миссию России. Его личная ответственность за судьбу россиян и всей страны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, помогли нарастить социально-экономический потенциал и сохранить международный авторитет, подчеркнул Лукашенко.
В Белоруссии, по словам Лукашенко, очень ценят последовательную твердую позицию российского лидера и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие отношений между РФ и Белоруссией. Союзничество двух стран способствовало значительной активизации экономической интеграции, отметил президент республики.
Он также выразил уверенность в том, что двум странам-союзникам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между Россией и Белоруссией.
В завершение Лукашенко пожелал Президенту России здоровья, долгих лет жизни и успехов в государственной деятельности на благо российского народа и России.
Напомним, 7 октября 2024-го главе государства исполнилось 72 года. Недавно Президента России необычно поздравили с днем рождения в городе Генуя (север Италии).
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