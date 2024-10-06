В Италии поздравили Путина с наступающим днем рождения

В городе Генуя (север Италии) необычно поздравили Президента России Владимира Путина с наступающим днем рождения. Напомним, 7 октября главе государства исполнится 72 года.

Как сообщил один из инициаторов «поздравления», основатель телеграм-канала «Донбасс Италия», журналист Винченцо Лоруссо, по всей Генуе расклеили около 100 листовок, на которых изображен портрет Путина и надпись «С днем рождения, Президент» (на русском и итальянском языках). Фото можно посмотреть в официальном телеграм-канале Лоруссо.

По словам журналиста, в ближайшие дни подготовят еще одну акцию. Она будет выражать мнение большинства итальянцев, которое скрывают СМИ мейнстрима, цитирует спикера ТАСС.

До этого итальянские активисты развесили в разных городах плакаты «Россия не наш враг». На постерах было изображено рукопожатие цветов российского и итальянского флагов. Однако потом власти Рима, где тоже весели такие рисунки, приказали снять плакаты, назвав их пропагандистскими.