После правала контрнаступления Украины Запад начнет сворачивать военную помощь киевскому режиму, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, экономическая ситуация в Европе из-за поддержки ВСУ осложнилась.

«Не только потому, что это провал. Не будут накачивать еще и потому, что ситуация складывается и у них непросто: вы посмотрите, Европа вся поднялась», — сказал белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент которого опубликовали в Telegram-канале «Пул первого».

По его словам, в странах Европы и в США большие обороты набирают протесты против миллиардных вложений в ВСУ и все больше людей в разных странах задаются вопросом, стоит ли поддержка Украины начала третьей мировой войны. В качестве примера Лукашенко привел многотысячные митинги в Польше.

«Они взвесили: на одной чаше весов Украина — как бы там ни было: справедливо или не справедливо. На другой — третья мировая война и уничтожение человечества», — констатировал Президент Беларуси.

9 июня обозреватели издания Politico опубликовали статью, в которой отметили, что США могут прекратить спонсировать Украину, если та «не оправдает их ожиданий».