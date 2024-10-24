Лукашенко поблагодарил Минниханова за теплый прием в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который прилетал в Казань для участия в саммите БРИКС.

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, прощаясь в аэропорту Казани, президент Белоруссии поблагодарил Раиса Татарстана за теплый прием и отметил высокую организацию саммита.

Напомним, саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В последний день мероприятия лидеры стран-членов объединения поучаствовали в заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». На нем обсудили гуманитарную катастрофу в Газе, вооруженный конфликт у границ России и теракт в Турции. Причем Реджеп Тайип Эрдоган, Николас Мадуро и Никол Пашинян сделали очень громкие заявления. Подробнее – в материале «Татар-информа».

видео: пресс-служба Раиса РТ