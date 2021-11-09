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Политика
9 ноября 2021  20:14

Лукашенко: Ошибка в преодолении миграционного кризиса может вовлечь Россию в конфликт

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Белоруссия не может допустить ошибок при урегулировании миграционного кризиса на границе с Польшей, иначе в эту конфликтную ситуацию будет вовлечена и Россия, заявил глава республики Александр Лукашенко.  

«Мы не задираемся <...>, потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию», – сказал Лукашенко в интервью редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Он также напомнил, что Россия – это крупнейшая ядерная держава в мире, и подчеркнул, что прекрасно понимает, к чему могут привести подобные конфликты между странами.

«Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести <...>. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем», – заявил Лукашенко.

Напомним, 8 ноября на границе Беларуси и Польши появилось примерно три тысячи нелегальных мигрантов, которые начали ставить палатки на пограничной территории и разжигать костры.

9 ноября Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с миграционным кризисом на границе.

 

#Беларусь #Россия #мигранты #Владимир Путин #Лукашенко Александр #Польша
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