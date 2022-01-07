Президент Казахстана: Только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов

В Казахстане только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к гражданам, которое транслировалось по каналу «Хабар-24».

«Критически важно понять, почему государство „проспало“ подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тыс. бандитов», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что пока боевики не сложили оружие — операция против них будет продолжаться.

«Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся — будет уничтожен», — цитирует Токаева РИА Новости.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни января — жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, после протесты распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики был введен режим ЧП.