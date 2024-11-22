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Лукашенко заподозрил белорусских студентов в троллинге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность прочитать лекцию в Белорусском госуниверситете о становлении современной государственности. Об этом он глава государства сообщил на встрече со студентами высших учебных заведений республики гуманитарного профиля, пишет БЕЛТА.
В ходе встречи один из студентов БГУ предложил главе государства прочитать лекцию в вузе. Белорусский лидер отметил, что лекция может затянуться по времени. На что модератор встречи сказала, что придется вводить отдельный курс.
Лукашенко согласился: «Да, может быть». После этого в зале раздался смех, и белорусский лидер произнес: «Значит, троллят меня. Ну, понятно».
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