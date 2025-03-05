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Политика 5 марта 2025 10:16

Лукашенко назвал сроки урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

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Лукашенко назвал сроки урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Фото: сайт Президента Белоруссии

Конфликты на Украине и в Ближневосточном регионе будут урегулированы до конца текущего года. Такое мнение выразил Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Надо с Украиной закончить. С Ближним Востоком там проще будет закончить, если американцы этого захотят. И мне кажется, что в этом году мы эти проблемы решим», – сказал белорусский лидер в интервью блогеру Марио Науфалу.

Также Лукашенко заявил, что руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин во время своего мятежа 23-24 июня 2023 года стремился завладеть ядерным оружием.

#Александр Лукашенко #Украина #Белоруссия #Ближний Восток
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