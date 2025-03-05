Лукашенко назвал сроки урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Фото: сайт Президента Белоруссии

Конфликты на Украине и в Ближневосточном регионе будут урегулированы до конца текущего года. Такое мнение выразил Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Надо с Украиной закончить. С Ближним Востоком там проще будет закончить, если американцы этого захотят. И мне кажется, что в этом году мы эти проблемы решим», – сказал белорусский лидер в интервью блогеру Марио Науфалу.

Также Лукашенко заявил, что руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин во время своего мятежа 23-24 июня 2023 года стремился завладеть ядерным оружием.