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Ру Тат
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Политика
22 декабря 2022  12:15

Лукашенко: Мы видим готовность к агрессии против Беларуси со стороны наших соседей

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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по итогам проверки силового блока страны. По его словам, наблюдаются признаки возможной агрессии по отношению к Беларуси. Ответить на это он пообещал силами «мгновенного реагирования».

«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину… этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он напомнил, что у Беларуси и России, согласно давнему договору, создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству.

«У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить», – пояснил Лукашенко.

Напомним, ранее он обсудил с Президентом России Владимиром Путиным создание единого оборонного пространства, также главы государств договорились о продолжении практики совместных военных учений.  

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