Лукашенко: Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы включить Белоруссию в состав РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на слухи о возможном включении республики в состав России. На встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко он отметил, что лидеры обеих стран «не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами».

«Вот, якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Россия и Белоруссия строят единство двух независимых государств, которому еще будут учиться. «И как санкции преодолевать и так далее», — уверен Президент Белоруссии.

Основной темой переговоров с Кожемяко является сотрудничество Белоруссии и Приморского края, в том числе в сфере торговли и поставок рыбной продукции в республику.

Напомним, что накануне Лукашенко и Путин посетили космодром Восточный, где провели переговоры и совместную пресс-конференцию. Экскурсию по стройке второй очереди космодрома для глав государств провел гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин.