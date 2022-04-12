Гендиректор ПСО «Казань» напомнил Лукашенко о поездке в Татарстан в 2013 году

Во время визита на космодром Восточный Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с гендиректором ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным, который провел экскурсию по площадке для него и Президента России Владимира Путина. В том числе татарстанец напомнил белорусскому лидеру о визите в республику в 2013 году.

Сначала Лукашенко поинтересовался, откуда Зиганшин родом и не холодно ли ему.

«Ну, так у него там тоже хватает холода!» — отметил он, услышав ответ собеседника.

«Вы же там (в Татарстане — прим. Т-и) были. В 2013-м», — напомнил Зиганшин. Гендиректор ПСО «Казань» рассказал главам государств о космодроме Восточный, в том числе строительстве второй очереди.

Напомним, что Путин и Лукашенко провели здесь переговоры, после которых состоялась совместная пресс-конференция.