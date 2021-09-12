Лукашенко: Москва согласовала поставки Минску вооружения на миллиард долларов

Россия и Беларусь договорились о поставках российского оружия на сумму более миллиарда долларов. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Я очень благодарен российскому руководству, военным и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это, действительно, около десятка самолетов <…> — они уже, часть, к нам поступили (речь идет об истребителях Су-30СМ — прим. Т-и). Это вертолеты — несколько десятков, это [зенитные ракетные комплексы] „Тор-М2“», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер объяснил это стремление к перевооружению армии соседством с государствами, входящими в НАТО. «<…> и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками», — заявил он.

Лукашенко заметил также, что Путин на переговорах в Москве рассказал ему о современных зенитных комплексах С-500. «В том числе я ему напомнил еще раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы», — добавил Президент Беларуси.

С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Беларуси проходит практическая фаза стратегических учений «Запад-2021». Эти маневры традиционно проводятся один раз в два года начиная с 2009 года.

По итогам состоявшейся в Московском Кремле 9 сентября встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко были согласованы 28 интеграционных программ двух государств. При этом в ходе переговоров руководителей двух стран не обсуждались некоторые чувствительные вопросы, включая признание Беларусью Крыма в качестве российской территории, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».