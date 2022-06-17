Лукашенко: К участию в конфликте на Украине Белоруссию подталкивает Запад, не Путин

Именно западные страны подталкивают Белоруссию к участию в конфликте на Украине, Президент России Владимир Путин ее к этому никогда не призывал. Об этом во время встречи с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске рассказал Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Никогда Путин меня не просил: „Давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее“. А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт, линию от Питера до Ростова», — цитирует белорусского лидера ТАСС.

Лукашенко вновь подчеркнул, что республика не планирует воевать на Украине, если не будет пересечена красная линия.

«Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод — у них такая шальная мысль была, — мы мгновенно ответим», — подчеркнул Президент РБ.

Он также заметил, что Белоруссия не будет стоять в стороне, если Польша нацелится на Западную Украину, и защитит ее от отрыва территорий.