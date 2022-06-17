Лукашенко пообещал, что Белоруссия защитит Западную Украину от Польши

Белоруссия отреагирует, если Польша попытается заполучить часть территории Украины, заявил Президент республики Александр Лукашенко. На западной и южной границе для этого страна нарастила военные силы, сообщается на сайте Правительства РБ.

Польша уже давно «мечтает» о Западной Украине, однако Белоруссия не допустит, чтобы ее окружили поляки, сказал Лукашенко. «Это опасный вариант. И я когда-то сказал: „Еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали“», — добавил он.

Польша может занять часть украинских территорий с поддержкой США, считает он. По этой причине белорусские власти нарастили военные силы на западной и южной границах. «Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил, что ситуация на Украине — это только начало крупного передела мира, и никто не знает, чем он закончится. «Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой», — считает он.

Ранее о планах Польши забрать западные территории Украины под видом «защиты» от России заявлял глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.