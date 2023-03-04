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Политика 4 марта 2023 21:21

Лукашенко и Си Цзиньпин договорились объединить усилия для начала переговоров по Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин договорились объединить усилия, чтобы найти решения для выхода к переговорам и миру на Украине. Об этом со ссылкой на белорусского посла в Китае Юрия Сенько сообщает ТАСС.

«Лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира», — поделился он.

По словам дипломата, Лукашенко уже призывал стороны конфликта прислушаться к предложениям Китая.

Напомним, в конце февраля КНР представила план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Документ, включающий 12 пунктов, призывает стороны отказаться от менталитета холодной войны, расширения военных блоков и учитывать интересы безопасности других стран.

#Китай #Белоруссия #переговоры
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