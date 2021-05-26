Лукашенко: Если Путин и Байден будут обсуждать Беларусь, то пусть приезжают к нам

Александр Лукашенко заявил, что если на саммите лидеров России и США будет обсуждаться Беларусь, то пусть этот разговор состоится в Минске. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь.

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — отметил Президент республики.

По его словам, предстоящие переговоры Путина и Байдена обсуждаются во всех СМИ. В том числе упоминается, что главы двух стран планируют затронуть в разговоре ситуацию на Украине и Беларуси.

«Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден, — Путин-то в теме, — будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», — сказал Лукашенко.

В заключение он выразил уверенность, что Владимир Путин с удовольствием посетит Беларусь.

Ранее Кремль подтвердил, что переговоры Президента РФ и его американского коллеги состоятся 16 июня в Женеве.