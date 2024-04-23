Луганский «Дизель» приехал в Казань

Воспитанники луганской ДЮСШ «Дизель» приехали в Казань на хоккейные сборы. В течение недели ребята примут участие в тренировках и мастер-классах, проведут несколько игр, а также посмотрят достопримечательные места Казани.

Команду встретил вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов. По его словам задача ребят не столько научиться профессиональной игре, сколько увидеть хоккей за пределами их региона. Приезд экс-капитана казанского «Ак барса» Даниса Зарипова в Луганск вдохновил воспитанников спортшколы. Теперь юные хоккеисты могут увидеть, где «белые барсы» тренируются.

«Я приятно удивлен тому, с каким настроем приехали ребята. Они искренне влюблены в хоккей. В них нет зажатости, у них замечательное чувство юмора. На сегодняшний день это наш регион, наши дети, и их нужно воспитывать. Какие еще есть средства лучше, чем спорт, дружба, соревнования?», – рассказывает Андрей Рябов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Ребята проживают в спортивном центре «Динамо». После тренировок и мастер-классов ребят ждут экскурсии в Казанский Кремль, прогулки по знаковым местам столицы.

По словам президента Федерации хоккея ЛНР Вячеслава Светлова у Луганска очень короткая хоккейная история. Дети начали активно увлекаться хоккеем лишь с 2013 года, когда появилась ледовая арена. Командам постарше, например 2008 года, не с кем играть. Подобные выезды для них единственная возможность набраться опыта, сыграть с другими командами.

«У нас на всю ЛНР одна ледовая арена. Хоккеисты и фигуристы, флеш-хоккей, керлинг – лед занят с семи утра до десяти вечера. Если бы не комендантский час, думаю, играли бы и ночью», – рассказал Светлов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Тренер клуба Сарвар Аскарходжаев тоже когда-то жил в Татарстане. С 2010 по 2013 год он тренировал в Школе хоккея «Арслан» г. Бугульма. В ХК «Дизель» Аскарходжаев работает уже полгода. Их клуб относят к Луганскому высшему училищу физической культуры.

Специально к приезду луганских хоккеистов разаботали новый дизайн майки. На передней стороне изображена панорама Казани, а на рукавах и спине – панорама Луганска.