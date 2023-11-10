Жители Луганска горячо приняли выступление государственного камерного хора Татарстана

В рамках гастролей по ЛНР государственный камерный хор Татарстана выступил с концертом в Луганске.

Жители Луганска горячо приняли выступление хора, который исполнил для них икак песни современных авторов, так и композиции советского периода.

Выступил коллектив под руководством народной артистки Республики Татарстан Миляуши Таминдаровой.

Уже завтра камерный хор Татарстана даст концерт в Краснодоне. Состоится он в городском Дворце культуры имен «Молодой гвардии» в 11:00.