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Жители Луганска горячо приняли выступление государственного камерного хора Татарстана
В рамках гастролей по ЛНР государственный камерный хор Татарстана выступил с концертом в Луганске.
Жители Луганска горячо приняли выступление хора, который исполнил для них икак песни современных авторов, так и композиции советского периода.
Выступил коллектив под руководством народной артистки Республики Татарстан Миляуши Таминдаровой.
Уже завтра камерный хор Татарстана даст концерт в Краснодоне. Состоится он в городском Дворце культуры имен «Молодой гвардии» в 11:00.
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